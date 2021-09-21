У Месси травма

Лионель Месси покинул поле на 76 минуте поединка с Лионом (2:1). Замена Месси стала скандальной, ведь футболист не пожал руку тренеру.

Узнайте больше Месси попал в первый скандал в ПСЖ, не пожав руку тренеру: что случилось

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe, наставник ПСЖ Почеттино заменил Месси, ведь аргентинец ранее получил ушиб левого колена.

Тренер парижан принял решение снять Месси с поединка против Лиона из-за плотного графика матчей.

Сообщается, что после матча с Лионом Месси прибыл на утреннюю тренировку, прихрамывая. Футболист якобы провел целый день в комнате для восстановления и с командой не работал.

Почеттино: Иногда решения бывают положительными, бывают – нет

Замену Месси после матча прокомментировал Почеттино, информирует RMC Sport. По словам тренера, с футболистом все хорошо.

"Все знают, что у нас много очень хороших игроков. Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока.

Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет", – сказал наставник ПСЖ.