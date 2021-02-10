Актер Райан Рейнольдс стал совладельцем одного из старейших футбольных клубов мира
Голливудский актер Райан Рейнольдс вместе с еще одним актером и сценаристом Робом МакЭлхенни стали владельцами футбольного клуба Рексхэм. Это один из старейших футбольных клубов в мире.
Источник:сайт Рексхэма
Сразу после того, как 100% клуба перешли в собственность Рейнолдса и МакЭлхенни, они вложили в него 2 миллиона фунтов стерлингов.
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Эти деньги должны пойти на поддержку деятельности главной команды. В том числе и на летние трансферы. А также на женскую команду. Еще часть – на волонтерские проекты, связанные с клубом.
Рейнолдс и МакЭлхенни получили клуб от болельщиков, которые до этого содержали его.
Отметим, что Рексхэм – клуб из одноименного города на севере Уэльса. Он был основан еще в 1872 году, что делает его одним из старейших футбольных клубов мира. Он 23 раза выигрывал Кубок Уэльса.
Сейчас Рексхэм выступает в Национальной конференции чемпионата Англии – пятом по силе дивизионе Англии. Поэтому одна из задач, которая поставлена перед новыми владельцами – поднять клуб в высший дивизион.
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