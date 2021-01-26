Нападающий Ромы Эдин Джеко на тренировках был выведен из общей группы команды из-за конфликта с главным тренером римлян Паулу Фонсекой.

Источник: Sky Sport Italia

Джеко вернулся к тренировкам на базе в "Тригории" 25 января, но его даже не пригласили присоединиться к общей группе, которая готовится к воскресному матчу против Вероны.

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Разлад в отношениях между Джеко и Фонсекой произошел после поражения в Кубке Италии от Специи, когда нападающий, как сообщалось, пошел на конфликт с тренером из-за увольнения менеджера команды Джанлуки Гомбера.