Ассоциация профессиональных игроков гольфа США (PGA) отказалась проводить турнир серии "мейджор" на поле, принадлежащем действующему президенту США Дональда Трампа.

Соревнования в гольф-клубе Trump National в Бедминстере не были включены в календарь сезона 2022 года. Причиной стало то, что организаторы серии турниров считают, что проведение соревнований на этом поле может нанести вред турниру, пишет BBC.

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"Стало очевидно, что проведение PGA Championship в Бедминстере нанесет вред бренду PGA of America и поставит под угрозу нашу способность реализовывать многочисленные программы и поддерживать долголетие нашей миссии. Мы приняли это решение, чтобы федерация и игроки смогли развивать игру в течение следующих десятилетий", – отметил президент организации Джим Ричерсон.

Соревнования в Бедминстере должны были состояться в мае 2022 года.

Это не единственное поле для гольфа, принадлежащее Трампу, которое не включили в международные соревнования. Так же Открытый чемпионат R&A не будет проходить в гольф-клубе Тернерберри в Шотландии.

Относительно соревнований в Бедминстере, то представители Трампа уже заявили, что это является нарушением соглашения. Ведь PGA не имели права самовольно его разрывать.