Асоціація професійних гравців гольфу США (PGA) відмовилася проводити турнір серії "мейджор" на полі, що належить чинному президенту США Дональда Трампа.

Змагання в гольф-клубі Trump National в Бедмінстері не були включені в календар сезону 2022 року. Причиною стало те, що організатори серії турнірів вважають, що проведення змагань на цьому полі може завдати шкоду турніру, пише BBC.

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Стало очевидно, що проведення PGA Championship в Бедмінстері завдасть шкоди бренду PGA of America і поставить під загрозу нашу здатність реалізовувати численні програми та підтримувати довголіття нашої місії. Ми прийняли це рішення, щоб федерація і гравці змогли розвивати гру протягом наступних десятиліть", – зазначив президент організації Джим Річерсон.

Змагання у Бедмінстері мали відбутися у травні 2022 року.

Це не єдине поле для гольфу, яке належить Трампу, яке не включили в міжнародні змагання. Так само Відкритий чемпіонат R&A не відбуватиметься в гольф-клубі Тернерберрі у Шотландії.

Щодо змагань в Бедмінстері, то представники Трампа вже заявили, що це є порушенням угоди. Адже PGA не мали право самовільно її розривати.