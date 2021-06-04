Функционер имеет пророссийскую позицию

В распоряжении источника оказались копии некоторых документов Рожкевича, из которых становится ясно, что он является владельцем паспорта гражданина РФ, полученного в Уфе.

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Кроме того, в украинских СМИ подчеркивают, что спортсмены Федерации смешанных единоборств участвовали в пророссийских митингах в Харькове. Кроме того, они являются сторонниками оппозиционной партии ОПЗЖ, что также связывают с влиянием Рожкевича.

Рожкевичу приписывают и действующий бизнес из РФ. Его обвиняют в том, что он развивает фармацевтический бизнес с Россией, а также поставляет из страны-агрессора фармацевтические изделия на территорию Украины.

В издании озаботились соответствующими вопросами и выразили надежду, что на информацию обратят внимание в Министерстве молодежи и спорта Украины.