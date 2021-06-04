Функціонер має проросійську позицію

У розпорядженні джерела опинилися копії деяких документів Рожкевич, з яких стає ясно, що він є власником паспорта громадянина РФ, отриманого в Уфі.

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Крім того, в українських ЗМІ підкреслюють, що спортсмени Федерації змішаних єдиноборств брали участь в "проросійських мітингах" у Харкові. Крім того, вони є прихильниками опозиційної партії ОПЗЖ, що також пов'язують з впливом Рожкевича.

Рожкевичу приписують і діючий бізнес з РФ. Його звинувачують в тому, що він розвиває фармацевтичний бізнес з Росією, а також поставляє з країни-агресора фармацевтичні вироби на територію України.

У виданні перейнялися відповідними питаннями і висловили надію, що на інформацію звернуть увагу в Міністерстві молоді та спорту України.