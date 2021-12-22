У футболиста Динамо есть варианты продолжения карьеры в Европе

Футболист киевского Динамо Георгий Цитаишвили может досрочно покинуть одесский Черноморец, в котором выступает в аренде. Цитаишвили может переехать в иностранный чемпионат.

Цитаишвили покинет Черноморец

Цитаишвили выступает за Черноморец в аренде, действующей до 30 июня 2022 года. Зимой атакующий полузащитник может покинуть Одессу и переехать в Венгрию или Польшу.

Кстати Миколенко мог оказаться в Ливерпуле или Манчестер Юнайтед.

В услугах футболиста заинтересованы венгерский Фехервар и польская Висла.

Ранее сообщалось об интересе к Цитаишвили со стороны словацкого Слована. Братиславский клуб вроде бы вел переговоры с Динамо.

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