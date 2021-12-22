Цитаішвілі покине Чорноморець

Цитаішвілі виступає за Чорноморець в оренді, яка чинна до 30 червня 2022 року. Взимку атакувальний півзахисник може покинути Одесу та переїхати в Угорщину або Польщу.

До речі Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед

У послугах футболіста зацікавлений угорський Фехервар та польська Вісла.

Раніше повідомлялося про інтерес до Цитаішвілі зі сторони словацького Слована. Братиславський клуб начебто вів переговори з Динамо.

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