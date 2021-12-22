Цитаішвілі покине Чорноморець
Цитаішвілі виступає за Чорноморець в оренді, яка чинна до 30 червня 2022 року. Взимку атакувальний півзахисник може покинути Одесу та переїхати в Угорщину або Польщу.
До речі Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед
У послугах футболіста зацікавлений угорський Фехервар та польська Вісла.
Раніше повідомлялося про інтерес до Цитаішвілі зі сторони словацького Слована. Братиславський клуб начебто вів переговори з Динамо.
Статистика Цитаішвілі
- Вихованець Динамо провів половину 2021 року в оренді у Ворсклі. Влітку Георгій підсилив Чорноморець.
- За "моряків" він провів 15 матчів і забив один гол.
- У 2019 році Цитаішвілі став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. У 2021 році Георгій прийняв рішення виступати за національну збірну Грузії.