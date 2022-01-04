У Джанлуиджи Буффона – коронавирус

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирус. Игрока сразу же изолировали от остальной команды.

В итальянской Парме провели тестирование игроков на коронавирус перед возвращением к тренировочному процессу. Положительный результат оказался только у одного футболиста – 43-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона.

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Сразу после этого игрока отправили на самоизоляцию в соответствии с требованиями местного законодательства.

Кроме того, перед началом первой тренировки вся команда еще раз будет сдавать тест на коронавирус.

Буффон летом 2021 года вернулся в Парму. И сыграл за команду во всех 18 матчах Серии B.

Следующий матч Парма проведет дома 15 января.