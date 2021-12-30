У Диего Симеоне – коронавирус, с ним заразились и самые дорогие игроки Атлетико

Испанский Атлетико заявил о вспышке коронавируса в команде. Инфекцию обнаружили у главного тренера команды и четырех футболистов.

После небольшого зимнего перерыва игроки и тренерский штаб Атлетико прошел необходимую процедуру ПЦР-теста.

Именно во время тестирования оказалось, что инфицированными являются главный тренер команды Диего Симеоне, а также четыре игрока, являющиеся едва ли не самыми дорогими в команде – Жоау Фелиш, Антуан Гризманн, Коке и Эктор Эррера.

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После этого их всех сразу отправили на самоизоляцию в свои дома, где они вынуждены придерживаться рекомендаций медиков.

По данным клуба, коронавирус протекает у них бессимптомно.

Поэтому на ближайший матч команда отправится со значительными потерями. Ведь в лазарете клуба также находятся Шиме Врсалько, Маркос Льоренте, Стефан Савич и Хосе Мария Хименес.

Уже 2 января "матрасники" проведут матч против Райо Вальекано. Пока Атлетико занимает пятое место и отстает от соперника на одно очко.