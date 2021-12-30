Після невеликої зимової перерви гравці та тренерський штаб Атлетіко пройшов необхідну процедуру ПЛР-тесту.

Саме під час тестування виявилося, що інфікованими є головний тренер команди Дієго Сімеоне, а також чотири гравці, що є чи не найдорожчими в команді – Жоау Феліш, Антуан Грізманн, Коке та Ектор Еррера.

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Після цього їх всіх одразу відправили на самоізоляцію до своїх домівок, де вони змушені дотримуватися рекомендацій медиків.

За даними клубу, коронавірус протікає у них безсимптомно.

Відтак на найближчий матч команда відправиться зі значними втратами. Адже в лазареті клубу також перебувають Шиме Врсалько, Маркос Льоренте, Стефан Савіч та Хосе Марія Хіменес.

Вже 2 січня "матрацники" проведуть матч проти Райо Вальєкано. Поки Атлетіко посідає п'яте місце та відстає від суперника на одне очко.