У Цыганкова самый высокий рейтинг в FIFA 22 среди игроков Динамо

Киевское Динамо опубликовало рейтинг игроков команды в футбольном симуляторе FIFA 22.

В Динамо решили выставить не всех игроков, которые будут представлены в FIFA 22, а показать рейтинг только 11 лучших из них.

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Самый высокий рейтинг получил Виктор Цыганков – 80. У игрока скорость на уровне 85, а дриблинг – 80. Относительно удара, то у Цыганкова он на уровне 73. Это лучший показатель из всех представленных игроков.

Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22

Виктор Цыганков – 80

Беньямин Вербичи – 77

Виталий Буяльский – 76

Николай Шапаренко – 76

Виталий Миколенко – 76

Сергей Сидорчук – 75

Георгий Бущан – 75

Томаш Кендзера – 75

Карлос де Пена – 74

Никита Бурда – 74

Денис Гармаш – 73



Рейтинг игроков Динамо в FIFA 22 / Иллюстрация ФК Динамо

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Google Stadia.