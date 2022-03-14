У Челси появился потенциальный новый владелец: арабские шейхи предлагают немалую сумму

Saudi Media Group может стать новым владельцем Челси. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

За Челси предлагают 3,5 миллиарда долларов. Отмечается, что глава компании Мохамед Алкерейджи болеет за лондонский клуб.

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Saudi Media Group не имеет прямых связей с властями Саудовской Аравии.

С поиском партнеров и финансов помогает Мохаммед бин Халид Аль Сауд – глава Saudi Telecom Company. Эта компания является государственной, а владельцы Ньюкасла все еще имеют акции в ней, несмотря на продажу некоторых в декабре.

Если Челси сменит генерального спонсора, это скорее всего будет саудовская NEOM или новая национальная авиакомпания Саудовской Аравии.

Российского олигарха Романа Абрамовича буквально вынуждают без торгов и личной выгоды передать Челси, который он приобрел около 20 лет назад другому владельцу.

Все из-за санкций и его близкого контакта с президентом России.