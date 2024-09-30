У одного из фанатов Атлетико изъяли нож во время мадридского дерби

Во время мадридского дерби произошел неприятный инцидент с участием болельщиков Атлетико. У одного из них изъяли нож во время беспорядков.

Во время матча 8-го тура Ла Лиги между Атлетико и Реалом болельщики "матрасников" начали бросать различные предметы в голкипера "сливочных", Тибо Куртуа. Также они выкрикивали оскорбительные выражения в сторону футболистов соперника.

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У одного из фанатов забрали нож

Из-за поведения болельщиков Атлетико арбитр прервал матч на 15 минут.

У фаната, который бросал зажигалки и другие предметы в Тибо Куртуа полиция изъяла нож. Не исключено, что мужчина мог швырнуть и его на поле, однако трагедии удалось избежать.



Нож, который изъяли у болельщика / Фото El Chiringuito TV

Отметим, что из-за действий фанатов Атлетико стадион "Метрополитано" рискует оказаться под санкциями.