Валентина проживает в городе Прилуки, что на Черниговщине. Этот регион уже целую неделю страдает от рук российских кафиров.

До речі Не пробачимо: троє представників українського спорту загинули після вторгнення РФ

Бывшая биатлонистка обратилась к своей коллеге, проживающей в Беларуси – Елене Зубриловой. Цербе-Несина пристыдила белоруску.

Тест обращения к Зубриловой

А-у, Елена Зубрилова!

Твоя дочь проживает в Киеве, мама в Шостке Сумской области!

Ты почему молчишь, спасай своих родных! Действуй, делай что-нибудь! Ты мама и дочь, а еще сестра! Поднимайся с колен, делай заявления! Ты пару дней тому назад была рядом с Лукашенко и открывала новую трассу в Раубичах! Нужно было кричать на весь мир, как настоящая дочь Украины… ты друга Домрачева… не хватает слов

Белорусы, Вы слепые, глухие, а еще без права голоса. Где ваша гордость!

Спортсмены разных стран поддержали Украину!

Елена Зубрилова родилась в Украине, в городе Шостка Сумской области. Этот регион тоже изрядно страдает в последнюю неделю. К сборной Беларуси Зубрилова присоединилась в 2002 году.

В настоящее время она входит в тренерский штаб белорусской команды.

А 26 февраля, в третий день полномасштабного вторжения России в Украину, Зубрилова присутствовала на соревнованиях в Раубичах. Она даже сфотографировалась с самопровозглашенным президентом Республики.



Зубрилова по праву от Лукашенко / Фото ФББ

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