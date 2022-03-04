"Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь": эксчемпион UFC Хабиб не реагирует на войну в Украине
Источник:инстаграмм Игоря Поттери
Один из лучших бойцов планеты Хабиб Нурмагомедов никак не реагирует на нападение России на Украину. Украинский боец Игорь Потеря обратился к звезде смешанных единоборств.
Потеря: На тебя смотрели и равнялись миллионы
Чемпион WWFC из Украины Игорь Потеря написал обращение к Хабибу Нурмагомедову на своей странице в инстаграмме. Он призвал Хабиба одуматься и прекратить молчание.
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Потеря вспомнил Нурмагомедову, как он начинал свою карьеру в Украине. Когда в этой стране идет война, начатая Россией, он не выражает свою позицию.
На тебя смотрели и равнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал горло о чести и вере и рассказал всяческим СМИ о том, как твой несчастный автобус перевернули. А сейчас ты молчишь,
– написал Потеря.
Обращение к Хабибу / Скриншот из инстаграммы бойца
Кто такой Игорь Потеря
- Игорь Потеря – украинский боец, выступающий в UFC. В профессионалах дебютировал в 2015 году.
- Чемпион WWFC в весовой категории до 93 килограммов.
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