"Ты начинал в Украине, а сейчас молчишь": эксчемпион UFC Хабиб не реагирует на войну в Украине

Один из лучших бойцов планеты Хабиб Нурмагомедов никак не реагирует на нападение России на Украину. Украинский боец ​​Игорь Потеря обратился к звезде смешанных единоборств.

Потеря: На тебя смотрели и равнялись миллионы

Чемпион WWFC из Украины Игорь Потеря написал обращение к Хабибу Нурмагомедову на своей странице в инстаграмме. Он призвал Хабиба одуматься и прекратить молчание.

Читайте также Слышали, что у вас все за*бись, – Терлюга с сарказмом ответила россиянам, поддерживающим Путина

Потеря вспомнил Нурмагомедову, как он начинал свою карьеру в Украине. Когда в этой стране идет война, начатая Россией, он не выражает свою позицию.

На тебя смотрели и равнялись миллионы. Тебя приводили в пример во многих залах единоборств. Ты начинал свою карьеру в Украине. Ты рвал горло о чести и вере и рассказал всяческим СМИ о том, как твой несчастный автобус перевернули. А сейчас ты молчишь,

– написал Потеря.



Обращение к Хабибу / Скриншот из инстаграммы бойца

Кто такой Игорь Потеря

Игорь Потеря – украинский боец, выступающий в UFC. В профессионалах дебютировал в 2015 году.

Чемпион WWFC в весовой категории до 93 килограммов.

Хабиб закончил карьеру после смерти отца, который являлся его тренером. О таком поступке попросила его мама. Его последнее сражение было против Джастина Гейджи, который стал победным. Мечта его умершего отца в 30 побед так и не сбылась.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!