Потеря: На тебе дивилися і рівнялися мільйони

Чемпіон WWFC із України Ігор Потеря написав звернення до Хабіба Нурмагомедова на своїй сторінці в інстаграмі. Він закликав Хабіба одуматись та припинити мовчання.

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Потеря пригадав Нурмагомедову, як той розпочинав свою кар'єру саме в Україні. Коли у цій країні йде війна, яку розпочала Росія, він не висловлює свою позицію.

На тебе дивилися і рівнялися мільйони. Тебе приводили в приклад у багатьох залах єдиноборств. Ти починав свою кар'єру в Україні. Ти рвав горло про честь і вірі і розповів всіляким ЗМІ про те, як твій нещасний автобус перевернули. А зараз ти мовчиш,

– написав Потеря.



Звернення до Хабіба / Скриншот із інстаграму бійця

Хто такий Ігор Потеря

Ігор Потеря – український боєць, який виступає у UFC. У професіоналах дебютував у 2015 році.

Чемпіон WWFC у ваговій категорії до 93 кілограмів.

Нагадаємо! Хабіб закінчив кар'єру після смерті батька, який був його тренером. Про такий вчинок попросила бійця його мама. Його останній бій був проти Джастіна Гейджі, який став переможним. Мрія його померлого батька у 30 перемог так і не здійснилась.

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