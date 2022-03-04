Потеря: На тебе дивилися і рівнялися мільйони

Чемпіон WWFC із України Ігор Потеря написав звернення до Хабіба Нурмагомедова на своїй сторінці в інстаграмі. Він закликав Хабіба одуматись та припинити мовчання.

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Потеря пригадав Нурмагомедову, як той розпочинав свою кар'єру саме в Україні. Коли у цій країні йде війна, яку розпочала Росія, він не висловлює свою позицію.

На тебе дивилися і рівнялися мільйони. Тебе приводили в приклад у багатьох залах єдиноборств. Ти починав свою кар'єру в Україні. Ти рвав горло про честь і вірі і розповів всіляким ЗМІ про те, як твій нещасний автобус перевернули. А зараз ти мовчиш,
– написав Потеря.


Звернення до Хабіба / Скриншот із інстаграму бійця

Хто такий Ігор Потеря

  • Ігор Потеря – український боєць, який виступає у UFC. У професіоналах дебютував у 2015 році.
  • Чемпіон WWFC у ваговій категорії до 93 кілограмів.

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