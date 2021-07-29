Ты мой герой, – Бех-Романчук трогательно поздравила мужа с "бронзой" на Олимпиаде

Михаил Романчук принес четвертую "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020. Пловец получил первую в карьере награду на дистанции 800 метров вольным стилем.

"Я так горжусь тобой"

В свои 24 года Михаил Романчук был одним из главных претендентов на победу в плавании на Олимпийских играх. Украинец обидно уступил итальянцу и американцу, который выдал огненный финиш. В итоге – "бронза" для нашего титулованного пловца.

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После награждения в своем инстаграме с медалью своего мужа поздравила Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину. Легкоатлетка написала трогательный пост и мило назвала Михаила: "Ты мой герой".

Жена поддерживала Михаила с трибун вместе с другими представителями Украины. Сама легкоатлетка еще не соревновалась на Олимпиаде в Токио. Бех-Романчук выйдет на олимпийский стадион 1 августа, где попытается в квалификации отобраться в финал, который состоится 3 августа. Отметим, что Марина – одна из надежд Украины на награды.

Мой бронзовый олимпийский призер. Ты мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю что еще больше и лучше только впереди. Я всегда с тобой. Люблю безгранично,

– написала Марина.