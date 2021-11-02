Ты цыган, – Ибрагимович стал жертвой расистских оскорблений в матче Рома – Милан

Златан Ибрагимович стал одним из двух авторов голов Милана в матче против Ромы. В свой адрес шведский нападающий услышал немало обидных слов от фанатов соперника.

Оскорбления и свист, которые мотивируют Ибрагимовича

40-летний форвард Милана стал жертвой расизма в Италии. Болельщики Ромы выкрикивали оскорбительные заявления в сторону Златана Ибрагимовича.

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Они назвали футболиста цыганом. Произошло это после того, как нападающий на 25-й минуте встречи отличился в ворота их любимой команды. Гол шведа открыл счет в матче.

Интересно, что Ибрагимович после красивого гола со штрафного сделал жест в сторону болельщиков "римлян". Футболист "россонери" показал, что их свист не унижает его, а лишь увеличивает его мотивацию в футболе.

Все это повторилось во втором тайме, когда на 50-й минуте Ибрагимович снова отличился в воротах Ромы. Но на этот раз взятие ворот было отменено из-за офсайда. Однако фанаты хозяев снова освистали Златана и скандировали: "Ты цыган".

Златан Ибрагимович в этом сезоне сыграл за Милан 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал два ассиста. Швед в свои 40 лет доказывает, что даже в таком возрасте можно демонстрировать высокий уровень футбола. Нападающий вышел на игру с Ромой в оригинальных бутсах, которые лишь напоминают всем о его возрасте.

Такие случаи расистских оскорблений уже не впервые можно увидеть в итальянском первенстве. До этого пострадал нападающий Фиорентины Душан Влахович, которого подобным образом оскорбляли фанаты Аталанты, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.