Образи та свист, які мотивують Ібрагімовича

40-річний форвард Мілана став жертвою расизму в Італії. Уболівальники Роми вигукували образливі заяви у бік Златана Ібрагімовича.

До теми Називають мавпою та бажають смерті: гравець в Англії зазнав расистських образ

Вони назвали футболіста циганом. Сталось це після того, як нападник на 25-й хвилині зустрічі відзначився у ворота їх улюбленої команди. Гол шведа відкрив рахунок у матчі.

Цікаво, що Ібрагімович після красивого голу зі штрафного зробив жест у сторону уболівальників "римлян". Футболіст "россонері" показав, що їх свист не принижує його, а лише збільшує його мотивацію у футболі.

Все це повторилось у другому таймі, коли на 50-й хвилині Ібрагімович знову відзначився у воротах Роми. Але цього разу взяття воріт було скасоване через офсайд. Однак фанати господарів знову освистали Златана та скандували: "Ти циган".

Златан Ібрагімович у цьому сезоні відіграв за Мілан 6 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та зробив два асисти. Швед у свої 40 років доводить, що навіть у такому віці можна демонструвати високий рівень футболу. Нападник вийшов на гру з Ромою в оригінальних бутсах, які лише нагадують усім про його вік.

Такі випадки расистських образ вже не вперше можна побачити в італійській першості. До цього постраждав нападник Фіорентини Душан Влахович, якого подібним чином ображали фанати Аталанти, за яку виступає українець Руслан Маліновський.

Матч Рома – Мілан закінчився з рахунком 1:2 на користь "россонері".