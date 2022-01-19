Твой выход, – Свитолина после победы на Australian Open мило передала эстафету Монфису
19 января 2022 , 11:00Читати новину українською
Источник:твиттер Set Tenis
Элина Свитолина одержала победу во втором круге Australian Open. Украинка передала приветствие своему мужу французскому теннисисту Гаэлю Монфису.
Мотивация от Свитолиной
Элина Свитолина мотивировала своей победой Гаэля Монфиса. Украинская теннисистка традиционно расписалась на камере.
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27-летняя одесситка написала на объективе и обратилась к мужу, который проведет свой второй матч 19 января. Соперником Монфиса станет Александр Бублик из Казахстана.
Гаэль, твой выход,
– написала украинка.
Свитолина обратилась к Монфису / Кадр из видео
В своем первом матче Открытого чемпионата Австралии французский теннисист победил аргентинца Федерико Кория – 6:1, 6:1, 6:3.Самое важное событие в жизни! 16 июля 2021-го года состоялась свадьба теннисистов. Празднование было в швейцарском Ньоне.
- Свитолина в трех сетах победила представительницу Франции Хармони Тан. Соперница Элины отказалась продолжать игру после получения травмы.
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