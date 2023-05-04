После скандалов в матчах Шахтера и Днепра-1: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 тура

Дончане не без помощи арбитра выиграли у Миная, в то время как днепрян подозревают в нечестной игре. Чемпионская гонка в чемпионате Украины близится к кульминации.

В первую неделю мая состоялся 24 тур УПЛ. Его вынесли в середину недели, но это не помешало командам показать неплохую игру, пишет 24 канал.

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В 24 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 14 голов. Это плохая результативность по турниру – 1,75 гола за игру. При этом только в одном матче забили оба клуба. Все результаты тура выглядят следующим образом:

Днепр-1 – Металлист 5:0

Шахтер – Минай 1:0

Львов – Александрия 0:1

Заря – Верес 1:0

Черноморец – Колос 3:0

Ингулец – Кривбасс 0:0

Металлист 1925 – Рух 0:0

Ворскла – Динамо 1:2

Основные моменты 24 тура

Матчи с участием борцов за чемпионство отличились скандальными моментами. В игре Шахтер – Минай судья не засчитал чистый гол закарпатцев, отобрав ничью.

В УАФ заявили, что подозревают Днепр-1 и Металлист в договорном характере встречи. У подопечных Кучера не было проблем с харьковчанами и продолжили погоню за Шахтером.

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Заря одержала четвертую победу подряд, одержав Верес. Луганчане продолжают мечтать о Лиге чемпионов, но до Днепра-1 два балла при матче в запасе у них.

Ворскла впервые за четыре тура проиграла и снизила свои шансы на попадание в еврозону. Параллельно у Александрии не было проблем со Львовом. Потеряли очки и другие конкуренты "аграриев" – Кривбасс и Колосс.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 59 2 Днепр-1 23 17 3 3 53-19 54 3 Заря 24 16 4 4 49-28 52 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 47 5 Александрия 23 9 10 4 35-28 37 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 32 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 30 8 Колос 24 8 6 10 20-27 30 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 27 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 27 11 Черноморец 24 6 8 10 26-32 26 12 Верес 24 6 6 12 30-37 24 13 Минай 24 5 8 11 17-28 23 14 Рух 24 4 9 11 23-35 21 15 Металлист 24 4 7 17 25-44 19 16 Львов 24 3 4 17 18-43 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Артем Довбик (Днепр-1) 20 Виталий Буяльский (Динамо) – 11 Таулян Сефери (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) 10 Максим Прядун (Металлист) – 8 Назарий Русин (Заря) – 8 Даниил Сикан (Шахтер) – 8 Даниил Алефиренко (Черноморец) – 8 Павел Ориховский (Колос) – 8

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Расписание 25 тура чемпионата Украины: