После скандалов в матчах Шахтера и Днепра-1: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 тура

4 мая 2023, 19:42
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Дончане не без помощи арбитра выиграли у Миная, в то время как днепрян подозревают в нечестной игре. Чемпионская гонка в чемпионате Украины близится к кульминации.

В первую неделю мая состоялся 24 тур УПЛ. Его вынесли в середину недели, но это не помешало командам показать неплохую игру, пишет 24 канал.

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В 24 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 14 голов. Это плохая результативность по турниру – 1,75 гола за игру. При этом только в одном матче забили оба клуба. Все результаты тура выглядят следующим образом:

  • Днепр-1 – Металлист 5:0
  • Шахтер – Минай 1:0
  • Львов – Александрия 0:1
  • Заря – Верес 1:0
  • Черноморец – Колос 3:0
  • Ингулец – Кривбасс 0:0
  • Металлист 1925 – Рух 0:0
  • Ворскла – Динамо 1:2

Основные моменты 24 тура

Матчи с участием борцов за чемпионство отличились скандальными моментами. В игре Шахтер – Минай судья не засчитал чистый гол закарпатцев, отобрав ничью.

В УАФ заявили, что подозревают Днепр-1 и Металлист в договорном характере встречи. У подопечных Кучера не было проблем с харьковчанами и продолжили погоню за Шахтером.

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Заря одержала четвертую победу подряд, одержав Верес. Луганчане продолжают мечтать о Лиге чемпионов, но до Днепра-1 два балла при матче в запасе у них.

Ворскла впервые за четыре тура проиграла и снизила свои шансы на попадание в еврозону. Параллельно у Александрии не было проблем со Львовом. Потеряли очки и другие конкуренты "аграриев" – Кривбасс и Колосс.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ
1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 59
2 Днепр-1 23 17 3 3 53-19 54
3 Заря 24 16 4 4 49-28 52
4 Динамо 24 14 5 5 36-20 47
5 Александрия 23 9 10 4 35-28 37
6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 32
7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 30
8 Колос 24 8 6 10 20-27 30
9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 27
10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 27
11 Черноморец 24 6 8 10 26-32 26
12 Верес 24 6 6 12 30-37 24
13 Минай 24 5 8 11 17-28 23
14 Рух 24 4 9 11 23-35 21
15 Металлист 24 4 7 17 25-44 19
16 Львов 24 3 4 17 18-43 13

Лучшие бомбардиры УПЛ:

  1. Артем Довбик (Днепр-1) 20
  2. Виталий Буяльский (Динамо) – 11
  3. Таулян Сефери (Ворскла) – 11
  4. Владислав Ванат (Динамо) 10
  5. Максим Прядун (Металлист) – 8
  6. Назарий Русин (Заря) – 8
  7. Даниил Сикан (Шахтер) – 8
  8. Даниил Алефиренко (Черноморец) – 8
  9. Павел Ориховский (Колос) – 8

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Расписание 25 тура чемпионата Украины:

  • 7 мая (воскресенье), 13:00. Черноморец – Днепр-1
  • 7 мая (воскресенье), 13:00. Металлист – Львов
  • 7 мая (воскресенье), 15:00. Александрия – Шахтер
  • 8 мая (понедельник), 13:00. Кривбасс – Динамо
  • 8 мая (понедельник), 14:00. Минай – Ворскла
  • 8 мая (понедельник), 15:00. Рух – Ингулец
  • 8 мая (понедельник), 15:00. Верес – Колос
  • 8 мая (понедельник), 17:00. Заря – Металлист 1925
Автор: Анатолій Дерека