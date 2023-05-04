После скандалов в матчах Шахтера и Днепра-1: как выглядит турнирная таблица УПЛ после 24 тура
Дончане не без помощи арбитра выиграли у Миная, в то время как днепрян подозревают в нечестной игре. Чемпионская гонка в чемпионате Украины близится к кульминации.
В первую неделю мая состоялся 24 тур УПЛ. Его вынесли в середину недели, но это не помешало командам показать неплохую игру, пишет 24 канал.
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В 24 туре были сыграны все восемь матчей, в которых было забито 14 голов. Это плохая результативность по турниру – 1,75 гола за игру. При этом только в одном матче забили оба клуба. Все результаты тура выглядят следующим образом:
- Днепр-1 – Металлист 5:0
- Шахтер – Минай 1:0
- Львов – Александрия 0:1
- Заря – Верес 1:0
- Черноморец – Колос 3:0
- Ингулец – Кривбасс 0:0
- Металлист 1925 – Рух 0:0
- Ворскла – Динамо 1:2
Основные моменты 24 тура
Матчи с участием борцов за чемпионство отличились скандальными моментами. В игре Шахтер – Минай судья не засчитал чистый гол закарпатцев, отобрав ничью.
В УАФ заявили, что подозревают Днепр-1 и Металлист в договорном характере встречи. У подопечных Кучера не было проблем с харьковчанами и продолжили погоню за Шахтером.
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Заря одержала четвертую победу подряд, одержав Верес. Луганчане продолжают мечтать о Лиге чемпионов, но до Днепра-1 два балла при матче в запасе у них.
Ворскла впервые за четыре тура проиграла и снизила свои шансы на попадание в еврозону. Параллельно у Александрии не было проблем со Львовом. Потеряли очки и другие конкуренты "аграриев" – Кривбасс и Колосс.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|24
|18
|5
|1
|57-17
|59
|2
|Днепр-1
|23
|17
|3
|3
|53-19
|54
|3
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|52
|4
|Динамо
|24
|14
|5
|5
|36-20
|47
|5
|Александрия
|23
|9
|10
|4
|35-28
|37
|6
|Кривбасс
|24
|9
|5
|10
|21-27
|32
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|30
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|30
|9
|Металлист 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|27
|10
|Ингулец
|24
|7
|6
|11
|20-26
|27
|11
|Черноморец
|24
|6
|8
|10
|26-32
|26
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|24
|13
|Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|23
|14
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|21
|15
|Металлист
|24
|4
|7
|17
|25-44
|19
|16
|Львов
|24
|3
|4
|17
|18-43
|13
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Артем Довбик (Днепр-1) 20
- Виталий Буяльский (Динамо) – 11
- Таулян Сефери (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) 10
- Максим Прядун (Металлист) – 8
- Назарий Русин (Заря) – 8
- Даниил Сикан (Шахтер) – 8
- Даниил Алефиренко (Черноморец) – 8
- Павел Ориховский (Колос) – 8
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Расписание 25 тура чемпионата Украины:
- 7 мая (воскресенье), 13:00. Черноморец – Днепр-1
- 7 мая (воскресенье), 13:00. Металлист – Львов
- 7 мая (воскресенье), 15:00. Александрия – Шахтер
- 8 мая (понедельник), 13:00. Кривбасс – Динамо
- 8 мая (понедельник), 14:00. Минай – Ворскла
- 8 мая (понедельник), 15:00. Рух – Ингулец
- 8 мая (понедельник), 15:00. Верес – Колос
- 8 мая (понедельник), 17:00. Заря – Металлист 1925