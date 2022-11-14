Синхронные осечки грандов, подъем Кривбасса и Черноморца: турнирная таблица УПЛ после 13 тура
Отчетный тур чемпионата Украины получился непредсказуемым. Днепр-1, Шахтер и Динамо не смогли выиграть, а Ингулец попрощался с наставником.
Подошел к концу 13-й тур чемпионата Украины по футболу. Уложился он всего в два дня и подарил фанатам немало сенсаций. Чего только стоят потери очков от всех грандов.
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Тур получился не очень результативным – всего 19 голов были забиты, это в среднем 2,3 мяча на поединок, пишет 24 канал. При этом в 12 туре была показана всего одна красная карточка (Денису Попову из Динамо. Результаты следующие:
- Александрия – Верес 3:2
- Ворскла – Днепр-1 1:1
- Шахтер – Заря 2:2
- Металлист-1925 – Ингулец 2:1
- Динамо – Колос 0:0
- Металлист – Кривбасс 0:1
- Черноморец – Львов 2:0
- Рух – Минай 1:1
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28:7
|32
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25:7
|27
|3
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25:18
|23
|4
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21:14
|23
|5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|18:12
|20
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17:18
|17
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10:14
|16
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15:19
|15
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14:16
|15
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11:17
|14
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14:19
|12
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8:13
|12
|13
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8:13
|9
|15
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9:19
|9
|16
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9:16
|7
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Гонка бомбардиров:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 9
- Артем Довбык (Днепр-1) – 9
- Таллес (Рух) – 6
- Максим Прядун (Металлист) – 6
- Даниил Сикан (Шахтер) – 6
Основные моменты:
- Днепр-1 и Шахтер одновременно потеряли очки против крепких команд. Команда Александра Кучера не смогла переиграть Ворсклу, а дончане поделили баллы с третьей звездой.
- Также без победы осталось и Динамо, разошедшееся миром с Колосом. Киевляне доигрывали матч в меньшинстве, а в конце супермомент не реализовал Лонвейк.
- Александрия догнала Зорю, выиграв у Вереса в очень напряженном поединке. Для команды Юрия Гуры это уже третья победа в последние пять матчей.
- Кривбасс впервые в сезоне покинул зону вылета и переходных матчей. Подопечные Вернидуба смогли выстрадать минимальную победу над Металлистом. В свою очередь в зону плей-аут опустился Минай, расписавший ничью с Рухом.
- А вот Черноморец смог покинуть зону вылета. Одесситы уверенно одолели Львов. Именно подопечные Дулуба теперь идут 15-ми.
- Замыкает таблицу Ингулец, уступивший Металлисту 1925 года. Эта игра стала последней для Сергей Лавриненко на посту тренера петровцев.
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Расписание 14 тура УПЛ:
- 18 ноября, 13:00. Заря – Александрия
- 19 ноября, 13:00. Днепр-1 – Шахтер
- 19 ноября, 14:00. Колос – Ворскла
- 20 ноября, 12:00. Минай – Металлист
- 20 ноября, 14:00. Кривбасс – Металлист 1925
- 21 ноября, 12:00. Ингулец – Львов
- 21 ноября, 14:00. Верес – Динамо
- неизвестно. Рух – Черноморец