Цуренко поквиталась с обидчицей украинки и вышла в полуфинал турнира WTA

Экс-первая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает борьбу на турнире WTA 250 в Тунисе. Украинка второй раз в этом году вышла в полуфинал турниров WTA.

Леся Цуренко – Нурия Паррисас-Диас 2:0 (6:3, 6:2)

В четвертьфинале турнира WTA 250 в тунисском Монастире Леся Цуренко встречалась с испанкой Нурия Паррисас-Диас, во втором раунде обыгравшей Катарину Завацкую. Так что у Цуренко появилась хорошая возможность отомстить за свою соотечественницу, пишет 24 Канал.

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Экс-первая ракетка Украины не имела особых проблем с представительницей Испании. Первый сет Цуренко выиграла со счетом 6:3. Во второй партии преимущество украинки было еще большим. Леся отдала лишь два гейма, закрыв сет со счетом 6:2. Отметим, что соперницы впервые встречались на теннисном корте.

Леся Цуренко победитель матча против Нурии Паррисас-Диас / Jasmin Open Tunisia

Напомним, что в первом круге турнира WTA 250 в Тунисе Цуренко Хлое Паке из Франции, а в 1/8 финала уверенно обыграла американку Клер Лю.

В полуфинале Леся Цуренко встретится с первой ракеткой турнира Жасмин Паолини из Италии.