Тяжело дышать, – Костюк назвала причину снятия с турнира в ОАЭ перед матчем с россиянкой

В воскресенье, 18 февраля, начался турнир серии WTA 1000. В нем должны были принять участие 5 украинских теннисисток, но уже после жеребьевки две снялись с хардового соревнования в Дубае.

Сначала об отказе сообщила Леся Цуренко. Она не успела восстановиться от травмы локтя, поэтому ее в основной сетке заменила итальянка Элизабетта Коччаретто.

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Болезнь до сих пор не позволяет играть

Впоследствии же снялась с турнира и Марта Костюк, которая 19 февраля должна была сыграть против "нейтральной" Дарьи Касаткиной в 1/32 финала. Третья ракетка Украины прокомментировала отказ от соревнований и рассказала. когда ее снова стоит ожидать на корте.

Пока еще лечусь, тяжело дышать... Была уверена, что смогу вылечиться к старту турнира в Дубае, но не получилось. Попробую быть готовой к Сан-Диего,

– сказала Марта.

Напомним, что Костюк 13 февраля снялась с матча против Анастасии Павлюченковой на турнире в Дохе уже после третьего гейма, причиной тому стала болезнь, которая до сих пор не отпускает украинку.

. Турнир в Сан-Диего, к которому Марта Костюк надеется восстановиться, состоится с 26 февраля по 3 марта.

Отметим, что на тысячнике в Дубае наши землячки свои матчи сыграют уже 19 февраля. Даяна Ястремская будет противостоять "нейтральной" Веронике Кудерметовой (начало встречи не ранее 13:00), а Элина Свитолина и Ангелина Калинина сыграют между собой в "сине-желтом дерби", старт матча ожидается не ранее 17:00.