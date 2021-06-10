Где смотреть первый матч Евро-2020

Турция и Италия выступают в группе A. Поединок между сборными начнется после официального открытия Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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В Украине все поединки Евро-2020 будет транслировать "Медиа Группа Украина", куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и ТРК "Украина".

Первый матч Евро-2020 между Турцией и Италией покажут сразу два телеканала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция на "Футбол 1" начнется в 21:35, а на "Футбол 2" – в 21:30.

В Украине смотреть каналы "Футбол 1/2/3" можно на спутнике и в пакетах кабельных или IPTV операторов.

Смотреть онлайн матч Турция – Италия можно на платформе Oll.tv. в пакете xtra sport oll inclusive. Стоимость составляет 189 гривен в месяц.