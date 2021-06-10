Турция – Италия: жаркий старт Евро-2020

Матч Турция – Италия даст старт чемпионата Европы-2020. Это будет вторая встреча этих сборных в финальных стадиях Евро. Впервые команды встречались в стартовом туре в 2000 году. Тогда итальянцы на характере одержали победу со счетом 2:1.

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Еще дважды пути Турции и Италии пересекались в рамках отбора к чемпионату Европы далекого 1964 года. Тогда на домашнем стадионе итальянцы также праздновали победу, но уже с разгромным счетом 6:0. А на выезде "скуадра адзурра" победила с минимальным счетом 1:0. Два последних контрольных спарринга между командами завершались мировыми 1: 1.

Результат сборных в отборе

Обе сборные показали великолепную игру в отборочных матчах. Италия под руководством Роберто Манчини словно ожила. На протяжении всех 10 поединков итальянцы не знали вкуса поражений – 10 побед. Сборная единолично возглавила группу и опередила ближайшего конкурента Финляндию аж на 12 баллов.

Турция же в своей группе финишировала второй, уступив только французами двумя пунктами. Турки в своем пассиве имели лишь одно поражение в матче со сборной Исландии, которая завершила отбор на 3 месте.

Матч Турция – Италия состоится 11 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

Прогноз от Favbet

Италия – явный фаворит противостояния. Именно на победу итальянцев ставят букмекеры – 1,56. На победу Турции можно сделать ставку с коэффициентом 7,90. Не исключено, что в первом матче Евро-2020 будет расписана ничья – 3,90.

Скорее всего обе команды не порадуют своих фанатов. Только одна сборная забьет во встрече – 1,63. Если так будет складываться матч, то с каким же счетом завершится противостояние? 0:1 или 0:2? Именно на такие счета стоят коэффициенты 4,50 и 5,40 соответственно.

Первыми в поединке будут радоваться болельщики гостей. Итальянские футболисты первыми огорчат голкипера соперника – 1,40. на первый гол в матче от турок – 3,95.

Вероятно, что в матче не будет пенальти – 1,45. Иммобиле и Белотти могут стать авторами голов в футболке сборной Италии – 2,30 и 2,20. За турецкую команду имеют шанс забить Йылмаз и Унал – 5 и 6,50.