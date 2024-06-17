Дебютный матч Сакартвело на крупных турнирах: где смотреть матч Турция – Грузия на Евро-2024
Во вторник, 18 июня, состоится пятый игровой день чемпионата Европы по футболу. На немецких стадионах будут сыграны два последних матча первого тура группового этапа.
Первыми сыграют между собой сборные Турции и Грузии. Поединок состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк", пишет 24 Канал.
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Кто будет транслировать матч Турция – Грузия
Эта игра станет дебютной для грузин на крупных турнирах. Они впервые пробились на чемпионат Европы, переиграв в финале плей-офф Лиги наций сборную Греции в серии пенальти. Большая заслуга в этом историческом успехе принадлежит главному тренеру команды Вилли Саньолю, который возглавил сборную Грузии в начале 2021 года.
Он смог построить симпатичную команду, в которой главными звездами являются вратарь Валенсии Георгий Мамардашвили и вингер Наполи Хвича Кварацхелия. Отметим, что также за Сакартвело играют Георгий Гочолейшвили из Шахтера и экс-игрок киевского Динамо Георгий Цитаишвили.
Турция же к турниру подходит в статусе "темной лошадки". Команда Винченцо Монтеллы выиграла отборочную группу, где была сборная Хорватии.
У итальянского тренера достаточно сбалансированная команда с опытными игроками и очень талантливой новой генерацией турецких футболистов, среди которых выделяется 19-летний полузащитник Реала Арда Гюлер. С учетом, что турнир проходит в Германии, где большая диаспора турок, эта команда с бешеной поддержкой болельщиков может удивить многих.
Матч этих непредсказуемых, но очень интересных сборных можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Он доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
Также поединок Турция – Грузия попал в список 22-х, которые будут транслировать на местных телеканалах Суспільного. На сайте же 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и обзор матча сразу после его окончания.Справка. В своей истории будущие соперники провели 5 очных встреч. Сейчас преимущество имеет сборная Турции, которая добыла 3 победы, еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа грузин.
Напомним, что другой матч группы F состоится 18 июня в 22:00. В нем звездная Португалия будет встречаться с Чехией.