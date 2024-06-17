Первыми сыграют между собой сборные Турции и Грузии. Поединок состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк", пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Турция – Грузия

Эта игра станет дебютной для грузин на крупных турнирах. Они впервые пробились на чемпионат Европы, переиграв в финале плей-офф Лиги наций сборную Греции в серии пенальти. Большая заслуга в этом историческом успехе принадлежит главному тренеру команды Вилли Саньолю, который возглавил сборную Грузии в начале 2021 года.

Он смог построить симпатичную команду, в которой главными звездами являются вратарь Валенсии Георгий Мамардашвили и вингер Наполи Хвича Кварацхелия. Отметим, что также за Сакартвело играют Георгий Гочолейшвили из Шахтера и экс-игрок киевского Динамо Георгий Цитаишвили.

Турция же к турниру подходит в статусе "темной лошадки". Команда Винченцо Монтеллы выиграла отборочную группу, где была сборная Хорватии.

У итальянского тренера достаточно сбалансированная команда с опытными игроками и очень талантливой новой генерацией турецких футболистов, среди которых выделяется 19-летний полузащитник Реала Арда Гюлер. С учетом, что турнир проходит в Германии, где большая диаспора турок, эта команда с бешеной поддержкой болельщиков может удивить многих.

Матч этих непредсказуемых, но очень интересных сборных можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Он доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также поединок Турция – Грузия попал в список 22-х, которые будут транслировать на местных телеканалах Суспільного. На сайте же 24 Канала будет доступна текстовая трансляция и обзор матча сразу после его окончания.

Справка. В своей истории будущие соперники провели 5 очных встреч. Сейчас преимущество имеет сборная Турции, которая добыла 3 победы, еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа грузин.

Напомним, что другой матч группы F состоится 18 июня в 22:00. В нем звездная Португалия будет встречаться с Чехией.