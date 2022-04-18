Гераскевич: Россиян не должно быть в спорте

Ранее Гераскевич раскритиковал российского гимнаста Ивана Куляка, явившегося с чужой олимпийской медалью на митинге в "Лужниках". В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала он рассказал о гневных комментариях от россиян на это сообщение.

Стоит внимания Спорт должен нести мир и объединение, а россияне несут смерть и ужас, – скелетонист Гераскевич

"Этих комментариев хватает, это россияне, которые дерутся в каких-то конвульсиях. "Что вы делали все эти 8 лет", "где вы были", – самые распространенные сообщения от них. Эти люди максимально зомбированы. По-моему, если россияне в это верят, они просто тупы, никогда не спорь с идиотом – он опустит тебя до своего уровня, поэтому о чем-то с ними говорить – смысла нет.

Для них нормально брать чужое и присваивать себе какие-то достижения. О чем может идти речь, о каких ценностях, о каких достижениях. Спорт – это не просто показать результат, это миссия – нести мир, объединение и честь. Поэтому атлеты в любой стране – это лицо государства. Именно на них равняется молодое поколение", – отметил Владислав.

А если эти спортсмены надевают чужие медали, поддерживают войну, что они показывают детям? Пример, что нужно поддерживать войну и убивать мирных людей? Таких атлетов не должно быть в спорте,

– подчеркнул Гераскевич.

Спортсмен убежден, что сами россияне знают, что творит их государство, однако все равно ничего не делают.

"Я не могу даже назвать их спортсменами после этого. Гневных комментариев хватает. Это тупые люди, которые живут в своем телевизоре. Но верят во весь этот бред, который им говорят. В первое время у меня были попытки что-то им донести, записывал обращение. Но я уверен, что они видят, что происходит в нашей стране, но все равно ничего не делают, чтобы остановить войну", – добавил скелетонист.

Что известно о спортсмене

Владислав Гераскевич – первый истории Украины скелетонист, получивший олимпийскую лицензию и выступивший на Олимпиаде.

23-летний спортсмен занял 18-ю позицию в Пекине.

Лучший его результат на Кубке мира – 6 место.