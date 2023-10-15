"Одна команда, одна нация": герой матча против Северной Македонии прокомментировал победу - видео

В субботу, 14 октября, сборная Украины по футболу провела свой шестой матч в отборе к Евро-2024. В Праге на домашнем стадионе местной Спарты "сине-желтые" встречались с прямым конкурентом за выход на континентальное первенство.

Подопечные Сергея Реброва одержали победу над Северной Македонией со счетом 2:0. В течение матча болельщики "сине-желтых" традиционно выбирали "Льва матча", по результатам голосования, им стал голкипер Бенфики Анатолий Трубин, несколько раз по-настоящему спасший команду от пропущенных мячей.

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Болельщики были невероятными

Один из главных героев матча в своих соцсетях прокомментировал чрезвычайно важную победу в рамках квалификации на Евро-2024. Он поблагодарил всех за поддержку и особо отметил фантастическую атмосферу на трибунах.

Очень важная победа для всей Украины. Показали, что мы – одна команда, одна нация! Каждый в сборной выложился на максимум. Каждый игрок приобщился к такому результату. Каждый болельщик делился с нами мощной энергией поддержки. Вы просто космос. Всем спасибо за этот вечер!

– написал Трубин.

Смотрите видео со сверхважными сейвами Трубина в матче

Отметим, что сборной Украины осталось провести 2 матча в квалификации к Евро-2024. 17 октября подопечные Реброва сыграют с Мальтой, а 20 ноября против итальянцев, где будет решаться, какая из команд сыграет на чемпионате Европы.

. Всего 22-летний вратарь сыграл 8 матчей за сборную Украины. В них он пропустил 12 голов, а поединок против Северной Македонии стал вторым, где он сумел сохранить свои ворота "сухими".