Нужно работать, – Трубин о конкуренции с Луниным за место основного вратаря в сборной Украины

Уже в середине июня начинается чемпионат Европы по футболу. В четвертый раз подряд на континентальном первенстве выступит сборная Украины.

Сейчас "сине-желтые" начали подготовку к турниру. В четверг, 30 мая, подопечные Сергея Реброва провели первую тренировку в Германии.

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Трубин готов бороться за место в старте сборной Украины

Одним из интересных вопросов для болельщиков остается вратарская позиция в команде. На протяжении длительного времени основным голкипером был Анатолий Трубин, однако в сезоне-2023/2024 великолепную форму набрал Андрей Лунин и именно он защищал ворота сборной в решающих матчах плей-офф.

Вратарь Бенфики прокомментировал прогресс своего коллеги из Реала и отдельно выделил его игру с Манчестер Сити в послематчевой серии пенальти:

Прогресс Лунина – это топ. Он молодец. Я иногда слежу за матчами Реала. Особенно в Лиге чемпионов – он молодец. И этот пенальти по центру...остаться в центре – это такое решение, которое не всегда есть в голове. Лунин выдержал это давление и показывает, что он классный вратарь.

Также Трубин прокомментировал конкуренцию за место в старте. Он заявил, что собирается бороться за игровые минуты в национальной сборной, однако в любом случае будет уважать решение тренерского штаба.

Конкуренция за статус основного продолжается. Это выбор главного тренера, я его уважаю. Мы видим, что это (выбор Лунина в матчах плей-офф – 24 Канал) был хорошим выбором, потому что сборная вышла на Евро. Я же могу только тренироваться, играть и показывать себя. Будут матчи до Евро, и только там я могу что-то делать. Кто будет лучшим по мнению тренера, тот и сыграет. Нужно работать,

– сказал Анатолий.

Отметим, что на чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе E. Стартовый матч "сине-желтые" проведут 17 июня в 16:00 с Румынией. Также в нашем квартете сыграют Словакия и Бельгия.

. Евро-2024 продлится с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом континента является сборная Италии.

Напомним, что перед этим Украина проведет еще три товарищеских матча. Первый из них состоится уже 3 июня в 21:45 с Германией.