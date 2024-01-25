К Ястремской во время пресс-конференции позвонил папа: милое видео

Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла полуфинальный матч на Australian Open-2024. Она уступила китаянке Цинь Вэнь Чжэн в двух сетах.

Во время послематчевой пресс-конференции к Ястремской позвонил ее отец. Теннисистка мило засмеялась, пишет 24 Канал.

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Отец Ястремской прервал пресс-конференцию телефонным звонком

По словам Даяны, ему было важно узнать, будет ли она играть на соревнованиях в Линце.

"Извините. Отец. (смеется)

Я думаю, ему интересно... Он хочет поговорить со мной, я думаю о планах и прочее. Планирую поехать в Линц, поэтому мы решаем сейчас.

Так, о чем я говорила... Я не знаю... (смеется)", – сказала Даяна.

Этот момент попал на видео

Историческое достижение украинки

После вылета из турнира, Ястремская, которая начала Australian Open на 93-м месте рейтинга, совершила удивительный прыжок и поднялась на 64 позиции – она занимает 29 место в общем рейтинге.

Для Ястремской это было впервые, когда она попала в полуфинал турнира Grand Slam. До этого ее лучшим результатом был четвертый круг на Уимблдоне-2019.

В финале Australian Open-2024 китаянка Цинь Вэнь Чжэн сыграет против "нейтральной" теннисистки из Беларуси Арины Сабаленки.