Під час післяматчевої пресконференції до Ястремської зателефонував її батько. Тенісистка мило засміялася, пише 24 Канал.

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Батько Ястремської перервав пресконференцію телефонним дзвінком

За словами Даяни, йому було важливо дізнатися, чи вона гратиме на змаганнях у Лінці.

"Вибачте. Батько. (сміється)

Я думаю, йому цікаво… Він хоче поговорити зі мною, я думаю про плани та інше. Планую поїхати до Лінцу, тому ми вирішуємо зараз.

Так, про що я говорила… Я не знаю… (сміється)", – сказала Даяна.

Цей момент потрапив на відео

Історичне досягнення українки

Після вильоту з турніру, Ястремська, яка розпочала Australian Open на 93-му місці рейтингу, здійснила дивовижний стрибок і піднялася на 64 позиції – вона посідає 29 місце в загальному рейтингу.

Для Ястремської це було вперше, коли вона потрапила до півфіналу турніру Grand Slam. До цього її найкращим результатом було четверте коло на Вімблдоні-2019.

У фіналі Australian Open-2024 китаянка Цінь Вень Чжен зіграє проти "нейтральної" тенісистки з Білорусі Аріни Сабалєнки.