Трое украинских биатлонистов не смогли выехать в Европу на Кубок IBU

Украинские биатлонисты Степан Кинаш, Роман Боровик и Анна Скрипко не смогли попасть на этап юниорского Кубка IBU в словенской Поклюке из-за превышенного лимита дней в Шенгене.

По условиям безвиза, граждане Украины могут проводить в странах Шенгенской зоны не более 90 дней каждые полгода. Для более долгосрочных поездок нужно открывать национальную визу одной из европейских стран или иметь любой другой документ, подтверждающий право на долгосрочное пребывание в Шенгене.

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Что ждет дальше наших биатлонистов

Как сообщил Кинаш, на данный момент они уже подали документы в посольство, и в случае положительного результата должны отправиться в Словению 17-го января.

В следующую среду, 19 января, там стартует чемпионат Европы. Пока что отсутствие Кинаша на Кубке IBU в Словении, который стартовал в четверг, 13 января, стоило ему третьего места в общем зачете. Украинец уже опустился на пятую строчку, пропустив вперед двух конкурентов.

Чемпионат мира среди молодежи пройдет в конце февраля в Солт-Лейк-Сити (США).