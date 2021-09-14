Триатлонистка из Украины застряла на два дня в аэропорту Лондона: что случилось

Украинская триатлонистка Ольга Ширяева вместе с семьей попала в неприятную ситуацию. Спортсменка двое суток пробыла в лондонском аэропорту Хитроу из-за ошибки украинской фирмы.

Ошибка украинских авиалиний

Ольга Шираева вместе с мамой и двумя детьми решила отправиться в Монреаль. Но поездка в Канаду оказалась не слишком приятной.

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В семьи спортсменки были куплены билеты в авиакомпании МАУ из Борисполя в Монреаль с пересадкой в ​​Лондоне. Однако рейс через столицу Великобритании задержался. Поэтому Шираева вместе с родными не успела на посадку на самолет в Канаду.

Ольге и ее близким пришлось провести два дня в аэропорту Хитроу, где ничем ей не смогли помочь. Украинцы ночевали на скамейках и питались в дорогих кафе. Она отметила, что на ее обращение никак не реагировала МАУ.

Это вина МАУ, и они должны решать, организовав нам другой рейс. Мы вторую ночь спим на скамейках аэропорта и питаемся за огромные деньги в местных кафе. Никто из работников аэропорта помочь не может. Мы не можем ни лететь дальше, ни вернуться домой, поскольку билетов нет, или они через США (туда нет визы), или очень дорогие,

– призналась спортсменка.

Международные авиалинии Украины уже якобы отреагировали на эту ситуацию, в которую попала триатлонистка. Ее и семьи билеты были переоформлены, семья уже улетела в Монреаль.

Видео от Ольги Ширяевой