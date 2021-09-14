Помилка українських авіаліній

Ольга Шираєва разом з мамою та двома дітьми вирішила відправитись у Монреаль. Але поїздка у Канаду видалась не надто приємною.

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У сім'ї спортсменки були куплені квитки в авіакомпанії МАУ з Борисполя в Монреаль з пересадкою в Лондоні. Однак рейс через столицю Великої Британії затримався. Тому Шираєва разом із рідними не встигла на посадку на літак у Канаду.

Ользі та її близьким довелось провести два дні в аеропорту Хітроу, де нічим їй не змогли допомогти. Українці ночували на лавках та харчувались у дорогих кафе. Вона відзначила, що на її звернення ніяк не реагувала МАУ.

Це вина МАУ, і вони повинні розв’язувати проблему, організувавши нам інший рейс. Ми другу ніч спимо на лавках аеропорту і харчуємося за величезні гроші в місцевих кафе. Ніхто з працівників аеропорту нам допомогти не може. Ми не можемо ні летіти далі, ні повернутися додому, оскільки квитків немає, або вони через США (туди немає візи), або дуже дорогі,

— зізналась спортсменка.