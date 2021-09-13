Мальчик шел к рекорду два года

Юному Захарову удалось установить рекорд 11 сентября во время празднования Дня физической культуры и спорта.

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Хотя Артем в течение нескольких лет занимается киокушинкай-кан каратэ, это не помешало ему попробовать свои силы в несколько иной области.



Артем Захаров установил рекорд Украины / Фото iz.com.ua

Анатолий Зинченко, тренер рекордсмена, рассказал, что Артем шел к рекорду два года. Сначала мальчику удавалось отжаться 220 раз и они с тренером бросили идею установить рекорд.

К этому рекорду Артем шел, наверное, с 2019 года, когда он впервые отжался 220 раз, тогда мы подумали, что мог бы выйти рекорд, но на время оставили эту идею. Вернулись мы к ней в этом году, после традиционного "Турнира поколений", на которых Артем стал участником детской спартакиады и в отжиме сделал максимальное количество повторений – 414 раз,

– сказал Зинченко.

Тренер рассказал, что они подавали в Книгу рекордов Украины заявку, в которой было указано около 400 отжиманий. И сам Захаров, и его тренер ставили цель вдвое превзойти показатель.



​Артем Захаров / Фото iz.com.ua

Артем признался, что ему было сложно установить рекорд. По словам тренера мальчика, из-за волнения у Артема сводило пальцы. Рекордсмену проще было отжиматься дома.

Видео как Артем Захаров устанавливал рекорд