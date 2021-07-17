Тревожный звонок: в Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19

Олимпийские игры-2020 в Токио еще не начались, а в спортивной деревне уже обнаружили первый случай коронавируса. Положительный тест получил один из членов иностранной сборной.

Коронавирус может сорвать Олимпиаду

Уже 23 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио. Но не все так радостно перед началом главного старта в жизни каждого спортсмена.

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Первый тревожный звонок уже прозвучал. В Олимпийской деревне зафиксировали первый случай заболевания. Правда, положительный тест на COVID-19 сдал не спортсмен, а один из членов иностранной сборной.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Открытие Олимпиады стартует в 14:00 (по киевскому времени).