Тревожный звонок: в Олимпийской деревне в Токио обнаружили первый случай COVID-19
17 июля 2021 , 10:42Читати новину українською
Источник:3.nhk.or.jp
Олимпийские игры-2020 в Токио еще не начались, а в спортивной деревне уже обнаружили первый случай коронавируса. Положительный тест получил один из членов иностранной сборной.
Коронавирус может сорвать Олимпиаду
Уже 23 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио. Но не все так радостно перед началом главного старта в жизни каждого спортсмена.
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Первый тревожный звонок уже прозвучал. В Олимпийской деревне зафиксировали первый случай заболевания. Правда, положительный тест на COVID-19 сдал не спортсмен, а один из членов иностранной сборной.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Открытие Олимпиады стартует в 14:00 (по киевскому времени).
- Еще раньше в гостинице сборной Бразилии по дзюдо произошла вспышка коронавируса. Восемь сотрудников сдали положительный тест.
- Пострадала от COVID-19 и нигерийская команда. Член олимпийской делегации страны был отправлен на самоизоляцию.
- Под "сине-желтым" флагом будут выступать 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке.