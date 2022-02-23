Указал на ошибку

24-летний теннисист сыграл в дуэте с Марсело Мело в парном разряде турнира ATP в мексиканском Акапулько. В 1/8 финала пара закончила свои выступления, проиграв Харри Хелиоваари и Ллойду Гласспулу.

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Поединок длился три сета, в которых победил финско-британский дуэт 1:2 (2:6, 6:4, 6:10). Однако не игрой запомнился матч.

В решающем тай-брейке эмоции не выдержали у Александра Зверева. Немецкий теннисист не согласился с судьей на стойке, указав на его ошибку.

После чего третья ракетка мира Зверев несколько раз пробил ракеткой по стойке, где сидел судья. Рефери чуть не получил по ногам, если бы не его скорая реакция на поведение немецкого спортсмена.

На этом Александер не остановился и обругал судью.

Видео поведения теннисиста

Из-за такого неспортивного поведения Зверев досрочно закончил для себя выступления в Акапулько. Организаторы дисквалифицировали теннисиста.

24 февраля Зверев должен был сыграть в 1/8 финала одиночного разряда. Соперник немецкого теннисиста Петер Гайовчик одержал техническую победу.