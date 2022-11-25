Оставил игроков Катара в роли зрителей: третий гол Сенегала в ворота "бордовых" – видео
Сенегал без особых проблем разобрался с хозяевами чемпионата мира 2022 года. Финальную точку в матче поставил форвард Марселя Бамба Дьенг.
Представитель африканского континента сборная Сенегала уверенно разобралась с Катаром в матче второго тура ЧМ-2022.
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"Львы Теранги" полностью контролировали ход поединка и воплотили свое преимущество в забитые голы.
Автором последнего мяча в ворота Катара стал нападающий французского Марселя Бамба Дьенг.
На 84-й минуте встречи Илиман Ндиайе завершил проход по правому флангу точным пасом на партнера по команде. Находившийся в районе одиннадцатиметровой отметки Бамба Дьенг в одно касание переправил мяч в ворота Катара.
Смотрите все голы матча Катар – Сенегал
Турнирная ситуация в группе А
- Сборная Катара практически упустила шансы на выход из группы. В последнем матче хозяева Мундиаля встретятся с Нидерландами.
- Сенегал одержал первую победу в Катаре и улучшил шансы в борьбе за выход в 1/8 финала.
- Помимо матча между Катаром и Сенегалом, 25 ноября в очной встрече встретятся Эквадор и Нидерланды. Матч начнется в 18.00.