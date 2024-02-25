После "удушения сзади": украинский боец потерпел третье подряд поражение в UFC - видео приема

Ночью 25 февраля в Мехико состоялся турнир смешанных единоборств UFC Fight Night 237. В одном из поединков украинец Денис Бондарь противостоял мексиканцу Луису Рональдо Родригесу.

Украинец Денис потерпел поражение от мексиканца Луиса Родригеса (17-2) на турнире UFC Fight Night 237. Денис уступил сопернику, оказавшись в подкорении за 2 секунды до завершения второго раунда, пишет 24 Канал.

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Луис Рональдо Родригес – Денис Бондарь SUB 2/3 [04:59]

Мексиканец успешно применил болевой прием – удушение сзади, в конце второго раунда, и Денис сдался на последних секундах пятиминутки.

Это уже третье поражение Бондаря подряд в UFC за три поединка. Ранее он уступил канадцу Малкольму Гордону (из-за травмы руки в первом раунде) и Карлосу Эрнандесу из США (единогласным решением судей).

В главном поединке шоу сойдутся: Брэндон Морено (Мексика, 21–7–2) и Брэндон Ройвал (США, 15–7).

Видео болевого приема: смотреть

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