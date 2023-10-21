Ветер чуть не сдул насмерть: звездный игрок Ливерпуля мог стать жертвой несчастного случая

Трент Александр-Арнольд сумел избежать рокового финала. Реакция игрока пригодилась ему.

Трент Александр-Арнольд попал в ДТП. Причиной стала ужасная погода в Великобритании.

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Родился в рубашке

Звездный игрок ведущего английского коллектива оказался в шаге от смерти, однако ему удалось ее обмануть. Дело в том, что "Туманный Альбион" страдает от шторма Бабета, который уже унес жизни трех человек. Пострадавшим мог стать и Александр Арнольд. Защитник мерсисайдцев ехал на тренировку, когда поднялся мощный порыв ветра.

В неприметный момент Трент успел заметил, что электрический столб по обе стороны узкой дороги начинает клониться. Пригодилась звездному футболисту его реакция, поскольку он сразу затормозил и выкрутил руль в сторону встречной полосы – 12-метровый столб упал рядом.

Range Rover столкнулся с BMW, а электрические провода повисли на автомобилях, которые оказались единственными пострадавшими в эпизоде, поскольку, к счастью, обоим водителям удалось избежать травм. Несмотря на шоковое состояние Александр-Арнольд все-таки доехал на тренировку Ливерпуля.

ДТП/The Sun

Ветер был так силен, что внезапно снес столб. Это было действительно страшно. Это чудо, что никто не пострадал. Кого запросто могло убить. Александер-Арнольд, вероятно, чувствует, что обманул смерть. Лишняя секунда, и столб мог пройти через лобовое стекло,

– рассказал один из свидетелей событий.

Напомним, что "мерсисайдцев" уже 21 октября ждет ливерпульское дерби против Эвертона. Трент Александер-Арнольд, несмотря на инцидент, должен принять участие во встрече.