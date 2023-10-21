Трент Александр-Арнольд потрапив у ДТП. Причиною стала жахлива погода у Великій Британії.

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Народився у сорочці

Зірковий гравець провідного англійського колективу опинився за крок до смерті, проте йому вдалось її обдурити. Діло в тому, що "Туманний Альбіон" страждає від шторму Бабет, який вже забрав життя трьох осіб. Постраждалим міг стати і Александр-Арнольд. Захисник "мерсисайдців" їхав на тренування, коли піднявся потужний порив вітру.

У непримітний момент Трент встиг помітив, що електричний стовп обабіч вузької дороги починає хилитися. В нагоді зірковому футболісту стала його реакція, оскільки він відразу загальмував і викрутив кермо у бік зустрічної смуги – 12-метровий стовп впав поряд.

Range Rover гравця зіткнувся із BMW, а електричні дроти повисли на автомобілях, які виявились єдиними постраждалими в епізоді, оскільки, на щастя, обом водіям вдалося уникнути травм. Незважаючи на шоковий стан, Александр-Арнольд все-таки доїхав на тренування Ліверпуля.

ДТП / The Sun

Вітер був настільки сильний, що раптово зніс стовп. Це було справді страшно. Це диво, що ніхто не постраждав. Когось запросто могло вбити. Александер-Арнольд, мабуть, відчуває, що обдурив смерть. Зайва секунда, і стовп міг пройти через лобове скло,

– розповів один зі свідків подій.

Нагадаємо, що на "мерсисайдців" уже 21-го жовтня чекає ліверпульське дербі проти Евертона. Трент Александер-Арнольд попри інцидент повинен взяти участь у зустрічі.