Под пристальным глазом конкурента: красивые сейвы Лунина на тренировке Реала – мощное видео

Реал продолжает готовиться к ближайшей игре против Жироны в Ла Лиге. Андрей Лунин не перестает удивлять во время тренировки мадридского клуба.

В тренировочном процессе приняли участие три голкипера – Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Луис Лопес. Вратари работали отдельно от команды под наблюдением тренера голкиперов Реала.

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Лунин продолжает завоевывать доверие тренера

Лунин ничем не уступал первому номеру "сливочных".

Напомним, Лунин провел 6 матчей подряд в рамке ворот Реала после травмы Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и дважды отстоял на ноль. Украинский голкипер доволен своей карьерой в Мадриде, несмотря на отсутствие большого количества игровой практики.

Видео по тренировке Реала

Уже в воскресенье, 30 октября, Реал примет в 12 туре Ла Лиги Жирону. Начало встречи в 17.15.

Подопечные Карло Анчелотти подходят к этой встрече в качестве лидера первенства. Мадридский клуб опережает идущую второй Барселону на 3 очка.