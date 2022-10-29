В тренировочном процессе приняли участие три голкипера – Тибо Куртуа, Андрей Лунин и Луис Лопес. Вратари работали отдельно от команды под наблюдением тренера голкиперов Реала.
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Лунин продолжает завоевывать доверие тренера
Лунин ничем не уступал первому номеру "сливочных".
Напомним, Лунин провел 6 матчей подряд в рамке ворот Реала после травмы Куртуа. Андрей пропустил 4 гола и дважды отстоял на ноль. Украинский голкипер доволен своей карьерой в Мадриде, несмотря на отсутствие большого количества игровой практики.
Видео по тренировке Реала
Уже в воскресенье, 30 октября, Реал примет в 12 туре Ла Лиги Жирону. Начало встречи в 17.15.
Подопечные Карло Анчелотти подходят к этой встрече в качестве лидера первенства. Мадридский клуб опережает идущую второй Барселону на 3 очка.