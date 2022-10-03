Видео с его задержанием и допросом опубликовали провластные телеграммы-каналы. Силовики утверждали, что бывший вратарь сборной Беларуси принимал участие в митингах против самопровозглашенного президента страны Лукашенко в 2020 году.

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Детали дела знаменитого голкипера сборной Беларуси

Хомутовский получил 13 суток за пересылку материалов из телеграмм-канала, признанного в Беларуси экстремистским.

44-летний специалист получил травму на тренировке и приехал на родину делать операцию на колене.

После выборов Хомутовский осудил насилие и уехал из страны. Василий Иосифович был одним из подписавших письмо за честные выборы в Беларуси.

За свою карьеру Василий поиграл в таких белорусских грандах как БАТЭ и минское Динамо. В Украине он выступал за харьковский Металлист и симферопольскую Таврию. В Германии играл за Аугсбург, Вальдхоф и Карл Цейсс, стал чемпионом Румынии по Стяуа.

Хомутовский сыграл в 26 матчах за сборную Белоруссии.

Тренерская карьера

В последнее время Хомутовский работал тренером вратарей Львова.

В 2017 году он занимал аналогичную должность в Черноморце. В качестве игрока выступал за Металлист, Таврию московское и минское Динамо, БАТЭ, Стяуа и другие клубы.