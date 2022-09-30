Встретили тренера в Беларуси, мягко говоря, не совсем радушно. Хомутовского задержали правоохранительные органы.

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Тренеру "приписывают" оппозиционные митинги

Видео с его задержанием и допросом опубликовали провластные телеграммы-каналы. На нем он признается, что выходил на проезжую часть во время оппозиционных митингов в 2020 году.

Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, штрафа, ареста или ограничения свободы на тот же срок.

Хомутовский выступал против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси в 2020 году. В октябре того же года он был оштрафован за участие в акции протеста.

Тренерская карьера специалиста