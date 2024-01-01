Делайте из этого выводы, – в тренерском штабе Фьюри рассказали о подготовке к бою с Усиком

В скором времени состоится долгожданный бой Александра Усика против Тайсона Фьюри. Оба боксера демонстрируют свою подготовку к встрече.

Член тренерского штаба Тайсона Фьюри Энди Ли высказался о форме чемпиона WBC за несколько месяцев до поединка с Александром Усиком. Он подчеркнул, что "Цыганский король" много времени уделяет тренировкам.

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Что известно о подготовке Фьюри к бою с Усиком

"Я не могу многое сказать о Фьюри, потому что он не мой боец. Мы были в зале в Маркоме несколько дней. Он потерял много веса, выглядит неотразимо. После Джедди он провел с Паркером 6 раундов, два раунда попрактиковался с грушей, а после еще несколько раундов поспаринговал с Адриеном Кингом (18-летним британским проспектом). Поэтому делайте из этого выводы, в какой он форме после праздников и Джидди. Сразу в зал", – заявил он.

Долгожданный бой: главное

Поединок за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Эр-Рияде.

Победитель встречи станет первым абсолютом в эпоху четырех поясов.

СМИ отмечают, что в соглашении о бое был прописан пункт о реванше. Однако это произойдет при одном условии. Звезды хевивейта должны продемонстрировать зрелищный поединок, только в таком случае смысл проводить реванш.

Фьюри 31 декабря прибыл в Саудовскую Аравию, где продолжит подготовку к поединку с Александром.